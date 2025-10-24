Detienen a ‘H4’, presunto integrante de Los Beltrán Leyva

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales detuvieron a Jair Francisco “N”, alias “H4”, identificado como presunto integrante de la organización criminal “Los Beltrán Leyva”, sobre quien pesa una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

A través de un comunicado de prensa, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que la captura se efectuó en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, como resultado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, en apego a una orden ministerial.

“En Tepotzotlán, Edomex, derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, y @SSPCMexico detuvieron a Jair Francisco “N”, alias “H4”, integrante de “Los Beltrán Leyva”. Cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señala el Gabinete de Seguridad en su cuenta de X.