Detienen a ‘H4’, presunto integrante de Los Beltrán Leyva

CIUDAD DE MÉXICO. _ Autoridades federales detuvieron a Jair Francisco “N”, alias “H4”, identificado como presunto integrante de la organización criminal “Los Beltrán Leyva”, sobre quien pesa una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.
A través de un comunicado de prensa, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer que la captura se efectuó en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México, como resultado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, en apego a una orden ministerial.
“En Tepotzotlán, Edomex, derivado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional, elementos de @SEMAR_mx, @FGRMexico, y @SSPCMexico detuvieron a Jair Francisco “N”, alias “H4”, integrante de “Los Beltrán Leyva”. Cuenta con una orden de aprehensión vigente con fines de extradición a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita”, señala el Gabinete de Seguridad en su cuenta de X.
Jair Francisco “N”, es requerido por las autoridades de Estados Unidos por delitos graves, entre ellos narcotráfico, asociación delictuosa, contra la salud, uso de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El comunicado señala que el detenido es familiar de uno de los principales líderes del narcotráfico en México, quien falleció el 10 de febrero de 2017 en Tepic, Nayarit, durante un operativo federal.