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Violencia

Detienen a herido de bala tras presunta agresión contra el Ejército en el Fraccionamiento Hacienda Victoria, en Mazatlán

Según reportes, civiles armados a bordo de una motociclista dispararon contra los militares, quienes repelieron la agresión
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/11/2026 17:50
05/11/2026 17:50

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de bala en una pierna y fue detenido por elementos del Ejército Mexicano la tarde de este jueves en el Fraccionamiento Hacienda Victoria.

El hecho se registró a las 16:30 horas, sobre la Calle Graneros del mencionado sector.

De acuerdo a los primeros reportes, tras una presunta agresión por parte de civiles que viajaban en una motocicleta, elementos del Ejército repelieron la agresión logrando herir y detener al que viajaba de copiloto, mientras que el conductor de la moto logró darse a la fuga.

El detenido quien resultó herido en una pierna, fue atendido por personal de Sanidad Militar para contener la hemorragia.

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Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio y trasladaron al herido a un hospital, para su atención médica.

La zona fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano, en tanto se realizaban las diligencias correspondientes.

Del lesionado fue identificado como Said “N”, de 25 años y con domicilio en la colonia Flores Magón.

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