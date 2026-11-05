$!Detienen a herido de bala tras presunta agresión contra el Ejército en el Fraccionamiento Hacienda Victoria, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre resultó herido de bala en una pierna y fue detenido por elementos del Ejército Mexicano la tarde de este jueves en el Fraccionamiento Hacienda Victoria.
El hecho se registró a las 16:30 horas, sobre la Calle Graneros del mencionado sector.
De acuerdo a los primeros reportes, tras una presunta agresión por parte de civiles que viajaban en una motocicleta, elementos del Ejército repelieron la agresión logrando herir y detener al que viajaba de copiloto, mientras que el conductor de la moto logró darse a la fuga.
El detenido quien resultó herido en una pierna, fue atendido por personal de Sanidad Militar para contener la hemorragia.
Paramédicos de Bomberos Veteranos acudieron al sitio y trasladaron al herido a un hospital, para su atención médica.
La zona fue resguardada por elementos del Ejército Mexicano, en tanto se realizaban las diligencias correspondientes.
Del lesionado fue identificado como Said “N”, de 25 años y con domicilio en la colonia Flores Magón.