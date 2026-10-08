Detienen a hombre acusado de golpear a su hermana con un palo en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome arrestaron a un hombre identificado como Héctor Miguel, tras ser señalado como el presunto responsable de atacar a su propia hermana con un palo de madera al interior de una vivienda.

Los hechos ocurrieron este jueves 8 de octubre. De acuerdo con el reporte policial, los agentes municipales se movilizaron tras recibir una alerta desde el centro de emergencias C4, donde se notificaba sobre una riña en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Virrey Francisco Javier Venegas y Virrey Fernando Alancastre, en el Fraccionamiento Virreyes.

Al arribar al lugar, los oficiales preventivos se entrevistaron con una mujer que se identificó como la víctima y familiar del señalado, quien relató haber sufrido la agresión física por parte de su hermano, quien aún se encontraba presente en el sitio.

A un costado del presunto responsable, los uniformados localizaron el objeto contundente utilizado en el ataque.

Tras la valoración inicial, se confirmó que la mujer presentaba una herida abierta de aproximadamente 4 centímetros en la región craneal, además de diversas lesiones en ambas piernas, por lo que recibió la atención médica necesaria.

Por su parte, los agentes de Seguridad Pública procedieron con la inmediata detención de Héctor Miguel y lo pusieron a disposición de la autoridad competente para que se defina su situación jurídica. Durante el altercado familiar no se reportaron más personas lesionadas en el inmueble.