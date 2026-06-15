Detienen a hombre acusado de homicidio cometido en 2015 en Culiacán

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ejecutaron una orden de aprehensión contra Héctor Leopoldo “N”, de 38 años de edad, señalado como probable responsable de un homicidio cometido hace más de 11 años en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos de la Zona Centro, los hechos ocurrieron el 24 de abril de 2015 en el fraccionamiento Colinas del Bosque.

Las investigaciones establecen que la víctima se encontraba al interior de un domicilio cuando presuntamente arribó el ahora detenido y realizó disparos de arma de fuego en su contra, causándole la muerte.

Tras las indagatorias desarrolladas por la Fiscalía, se obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada por agentes de la UNESA.

Una vez detenido, Héctor Leopoldo “N” fue puesto a disposición del Juzgado Tercero Penal del Distrito Judicial de Culiacán, autoridad que dará seguimiento al proceso y determinará su situación jurídica conforme a derecho.