Detienen a hombre acusado de homicidio durante robo en Mazatlán

MAZATLÁN._ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, ejecutó una orden de aprehensión en contra de Gerardo “N”, de 32 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido con ventaja a propósito de un robo.

La orden deriva de hechos ocurridos en febrero de 2025, en Mazatlán, donde una persona perdió la vida a consecuencia de heridas producidas por arma blanca.

Se presume que dichas lesiones fueron causadas por Gerardo, quien presuntamente intentaba despojar a la víctima de sus pertenencias.

Una vez detenido por elementos de la UNESA, el hombre fue ingresado al Centro Penitenciario El Castillo y puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que se encargará de definir su situación jurídica.