Detienen a hombre acusado de homicidio en Guasave; fue localizado en Ciudad Juárez

ANGOSTURA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), cumplimentó una orden de aprehensión contra José Antonio “N” en Ciudad Juárez, Chihuahua, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 13 de marzo de 2022 en una localidad del municipio de Guasave, cuando la víctima intentó auxiliar a una familia que había sufrido un accidente vial. Según las autoridades, José Antonio “N” habría confundido al hombre con el responsable del choque y le disparó con un arma de fuego, causándole la muerte en el lugar.

La detención fue posible gracias a labores de inteligencia realizadas por personal de la UNESA, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía de Chihuahua y la Interpol.

El detenido fue trasladado a Sinaloa, donde quedó internado en el Centro Penitenciario de Angostura, a la espera de que un juez determine su situación jurídica.