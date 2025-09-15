Detienen a hombre acusado de tentativa de homicidio en Sinaloa municipio

SINALOA DE LEYVA. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Elías “N”, de 55 años, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

De acuerdo con la investigación, el 29 de marzo de 2024, en un ejido del municipio de Sinaloa, Elías “N” habría agredido con un arma punzocortante a una persona, la cual logró resguardarse en la vivienda de un familiar y posteriormente fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica. El presunto responsable huyó tras la agresión.

Elías “N” fue localizado en Sinaloa municipio por elementos de la UNESA Zona Norte y trasladado al Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro Norte. Actualmente permanece recluido en el Centro Penitenciario de la Región del Évora, en Angostura.