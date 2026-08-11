Detienen a hombre armado con 200 dosis de presunto cristal en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue detenido en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, en posesión de un arma de fuego, cartuchos y 200 dosis de una sustancia con características de cristal, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La detención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Centro de Villa Unión. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) circulaban por la calle Miguel Hidalgo cuando observaron a un hombre que llevaba una mochila y a quien se le apreciaba la empuñadura de un arma de fuego a la altura de la cintura.

Al notar la presencia de los agentes, el individuo intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y detenido metros adelante.

Durante una inspección, los policías le aseguraron un arma corta calibre 9x19 milímetros, dos cargadores, 20 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 200 dosis de una sustancia con características de cristal, con un peso aproximado de 53 gramos.

El hombre, junto con el arma, los cartuchos y la presunta droga, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes.