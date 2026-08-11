Seguridad
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Intentó huir

Detienen a hombre armado con 200 dosis de presunto cristal en Villa Unión, Mazatlán

El sujeto intentó huir al percatarse de la presencia de elementos de la Policía Estatal Preventiva. Tras ser alcanzado, los agentes le aseguraron un arma corta, 20 cartuchos y 200 dosis de presunta droga cristal, con un peso aproximado de 53 gramos
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
11/08/2026 09:05
11/08/2026 09:05

MAZATLÁN._ Un hombre fue detenido en la sindicatura de Villa Unión, Mazatlán, en posesión de un arma de fuego, cartuchos y 200 dosis de una sustancia con características de cristal, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La detención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Centro de Villa Unión. De acuerdo con la información oficial, agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP) circulaban por la calle Miguel Hidalgo cuando observaron a un hombre que llevaba una mochila y a quien se le apreciaba la empuñadura de un arma de fuego a la altura de la cintura.

Al notar la presencia de los agentes, el individuo intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y detenido metros adelante.

Durante una inspección, los policías le aseguraron un arma corta calibre 9x19 milímetros, dos cargadores, 20 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 200 dosis de una sustancia con características de cristal, con un peso aproximado de 53 gramos.

El hombre, junto con el arma, los cartuchos y la presunta droga, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Mazatlán, donde se determinará su situación jurídica y se realizarán las investigaciones correspondientes.

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