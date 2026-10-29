Detienen a hombre armado con 230 dosis de presunta droga en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un hombre que portaba una pistola calibre .45, municiones y 230 dosis de presunta metanfetamina en la carretera Villa Unión-Durango, en Mazatlán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE), la detención fue realizada por agentes del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), con apoyo del Grupo Interinstitucional, en un Puesto de Inspección Ciudadana.

La corporación informó que los agentes realizaban revisiones sobre la carretera cuando observaron a un hombre que caminaba hacia ellos. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, el individuo cambió bruscamente de dirección y se internó en la maleza.

Ante esta conducta, los elementos le dieron seguimiento hasta alcanzarlo y realizarle una inspección preventiva.

Durante la revisión, los agentes le aseguraron una pistola calibre .45, dos cargadores para arma corta, 12 cartuchos del mismo calibre y 230 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 63.2 gramos.

El hombre, junto con el arma, las municiones y la presunta droga, fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se realicen las investigaciones correspondientes.