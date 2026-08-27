Detienen a hombre armado con 280 dosis de cristal en la colonia Arboledas Invies de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre armado que transportaba cerca de 280 dosis de presunto cristal fue detenido por policías estatales tras un intento de huida en la colonia Arboledas Invies, en el municipio de Mazatlán.

La intervención ocurrió durante recorridos de prevención y vigilancia instalados en ese sector. Al percatarse de la presencia de las patrullas, el individuo intentó evadir a los agentes, quienes le dieron alcance de inmediato para realizarle una inspección.

Durante la revisión, las autoridades le aseguraron un arma corta calibre 9 milímetros con su respectivo cargador y 30 cartuchos útiles del mismo calibre, un radio de comunicación y un envoltorio con aproximadamente 77.6 gramos de presunto cristal, fraccionado en 280 dosis. Asimismo, se aseguró una camioneta Honda Pilot modelo 2003 en la que se desplazaba, la cual no contaba con reporte de robo.

El detenido, junto con el armamento, la droga y el vehículo asegurados, fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en la sede de Mazatlán para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.