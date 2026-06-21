Detienen a hombre armado con droga en la colonia Gabriel Leyva, en Culiacán

Un hombre fue detenido por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) durante un operativo realizado en la colonia Gabriel Leyva, en Culiacán, donde además le aseguraron un arma de fuego, municiones y dosis de presunta droga.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, los hechos ocurrieron cuando elementos estatales realizaban recorridos de vigilancia sobre la calle Joaquín Redo, en dicho sector de la ciudad.

Durante el operativo, los agentes detectaron a un hombre que portaba una mochila y que, al percatarse de la presencia de las autoridades, intentó huir del lugar.

Los elementos le dieron seguimiento y lograron alcanzarlo metros más adelante para realizarle una inspección.

Como resultado de la revisión, las autoridades aseguraron un arma calibre .44 Magnum, tres cargadores para ese mismo calibre, 21 cartuchos útiles y 100 dosis de presunta metanfetamina con un peso aproximado de 26 gramos.

El detenido, junto con el arma, las municiones y la droga asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.