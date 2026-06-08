$!Detienen a hombre armado con fusil M4 y le aseguran una camioneta Bronco, en Culiacán

Un hombre fue detenido por fuerzas de seguridad luego de ser sorprendido en posesión de un fusil de asalto mientras conducía una camioneta en la colonia Nueva Galaxia, en Culiacán.
De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la acción se llevó a cabo durante recorridos preventivos realizados por agentes de la Policía Estatal Preventiva en dicho sector.
Los policías detectaron a una persona a bordo de una camioneta Ford Bronco color rojo y observaron a simple vista un arma de fuego en el interior de la unidad, por lo que se aproximaron para verificar la situación.
Tras la inspección correspondiente, los elementos confirmaron que el conductor portaba un fusil M4 Carbine calibre 5.56x45 milímetros, motivo por el que fue detenido en el lugar.
Además del arma, las autoridades aseguraron dos cargadores abastecidos y un total de 60 cartuchos útiles del mismo calibre.
También fue asegurada la camioneta Ford Bronco color rojo en la que se encontraba el detenido. De acuerdo con las autoridades, la unidad no contaba con reporte de robo.
El hombre, junto con el armamento, las municiones y el vehículo, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.