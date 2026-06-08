$!Detienen a hombre armado con fusil M4 y le aseguran una camioneta Bronco, en Culiacán

Un hombre fue detenido por fuerzas de seguridad luego de ser sorprendido en posesión de un fusil de asalto mientras conducía una camioneta en la colonia Nueva Galaxia, en Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, la acción se llevó a cabo durante recorridos preventivos realizados por agentes de la Policía Estatal Preventiva en dicho sector.

Los policías detectaron a una persona a bordo de una camioneta Ford Bronco color rojo y observaron a simple vista un arma de fuego en el interior de la unidad, por lo que se aproximaron para verificar la situación.