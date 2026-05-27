Detienen a hombre armado en el Guayabo, en Ahome, tras intentar quemar su casa con su esposa al interior

AHOME._ Un grave episodio de violencia familiar estuvo a punto de culminar en tragedia en la sindicatura Heriberto Valdez Romero, mejor conocida como El Guayabo. Elementos de la Policía Municipal de Ahome lograron evitar que el hombre incendiara su propio domicilio mientras su esposa permanecía atrapada en el interior, logrando su captura tras una tensa movilización.

La alerta se activó cuando María “N” pareja sentimental Julio César “Q” se comunicó a los números de emergencia 911, pidiendo ayuda desesperada ante la llegada de su esposo.

De acuerdo con el reporte, el hombre arribó a la vivienda ubicada a espaldas de las oficinas de la sindicatura en un estado inconveniente, bajo los influjos de alguna sustancia y con extrema agresividad, comenzando a patear la puerta principal para forzar su entrada.

Minutos después, patrullas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome (SSPC), adscritas a la base local, llegaron al sitio. Los oficiales sorprendieron en flagrancia a Julio César “Q”, de 44 años, justo cuando intentaba propagar fuego en la vivienda utilizando un trozo de cartón en llamas.

Al percatarse del arribo policial, el individuo, quien empuñaba un arma corta, corrió hacia el interior del inmueble con la intención de continuar el siniestro, desatando el pánico tanto de su pareja como de los vecinos del sector.

Al estar acorralado, Julio César “Q” optó por escapar por la puerta trasera del domicilio. Aferrado a su arma, el sujeto se internó en las parcelas colindantes, lo que dio inicio a una persecución a pie por caminos de terracería y zonas de cultivo en la periferia de El Guayabo.

La huida se prolongó por aproximadamente un kilómetro, hasta que el hombre decidió ocultarse en el interior de un canal de riego, donde finalmente fue rodeado por los cuerpos de seguridad.

El operativo se tornó crítico cuando los agentes intentaron persuadirlo de que bajara el arma. Lejos de cooperar, el individuo, presuntamente bajo los influjos de sustancias ilícitas, comenzó a lanzar amenazas de muerte contra los policías, negándose rotundamente a soltar el arma.

Tras varios minutos de tensión, los elementos preventivos aprovecharon un descuido para acercarse, logrando someterlo y desarmarlo mediante un forcejeo táctico, culminando el operativo con saldo blanco y sin personas lesionadas.

El detenido, junto con la evidencia incautada, fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la ciudad de Los Mochis. Actualmente se encuentra a disposición de la autoridad competente, enfrentando cargos que podrían incluir intento de homicidio, daños por incendio, violencia familiar, amenazas y portación ilegal de arma de fuego.

Este hecho enciende nuevamente las alarmas en el municipio de Ahome, ya que las autoridades preventivas han documentado una preocupante incidencia de casos donde personas en estado de intoxicación atentan contra el patrimonio y la vida de sus propias familias utilizando armas de fuego.