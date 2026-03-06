$!Detienen a hombre armado en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán

Un hombre fue detenido al ser hallado portando una pistola en las inmediaciones de la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán.

Personal del Ejército Mexicano realizaba patrullajes en dicho sector cuando vieron al sujeto con el arma.

Para corroborar la autenticidad de la pistola, los oficiales le indicaron que se detuviera para hacer una inspección y confirmaron el objeto.

El detenido con el arma de fuego fue llevado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.