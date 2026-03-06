Seguridad

Detienen a hombre armado en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron a un hombre que portaba una pistola durante recorridos de vigilancia en el sector sur de la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/03/2026 22:35
06/03/2026 22:35

Un hombre fue detenido al ser hallado portando una pistola en las inmediaciones de la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán.

Personal del Ejército Mexicano realizaba patrullajes en dicho sector cuando vieron al sujeto con el arma.

Para corroborar la autenticidad de la pistola, los oficiales le indicaron que se detuviera para hacer una inspección y confirmaron el objeto.

El detenido con el arma de fuego fue llevado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

$!Detienen a hombre armado en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán
#Detenido
#Arma
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube