Detienen a hombre armado en la colonia Cuauhtémoc de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que portaba un arma de fuego fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en la colonia Cuauhtémoc, en Culiacán, durante recorridos de vigilancia realizados por la corporación.

Los agentes estatales detectaron al civil en la vía pública mientras realizaban labores de prevención. Al observar que el individuo llevaba un objeto con las características de un arma de fuego fajado a la cintura, procedieron a realizar una inspección física.

Tras la revisión, se confirmó que el hombre portaba una pistola calibre .45, acompañada de un cargador abastecido con seis cartuchos del mismo calibre.

El detenido, cuya identidad no fue proporcionada de manera oficial, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación junto con las evidencias aseguradas, para que dicha instancia integre la carpeta de investigación correspondiente y determine su situación jurídica.