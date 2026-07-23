Detienen a hombre armado en Mazatlán; llevaba fusiles AK-47 y vehículo robado en colonia Tellería

MAZATLÁN. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a un civil armado en la colonia Tellería, a quien le aseguraron fusiles AK-47, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de un vehículo con reporte de robo y placas sobrepuestas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), el operativo se realizó durante los recorridos de vigilancia desplegados en distintos sectores de Mazatlán tras los incidentes de seguridad registrados durante la jornada del miércoles.

Los agentes del GOES circulaban por la colonia Tellería cuando detectaron a un hombre que viajaba como copiloto de un sedán y portaba un arma larga, así como un chaleco balístico, por lo que implementaron un operativo para detenerlo y evitar riesgos para la población.

Durante la inspección del individuo y de la unidad, los elementos localizaron tres fusiles AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, 420 cartuchos útiles del mismo calibre, 18 cargadores para arma larga, tres chalecos balísticos con placas, un cuchillo y un vehículo Nissan Versa con reporte de robo y placas de circulación sobrepuestas.

El detenido, junto con las armas, municiones, equipo táctico y la unidad asegurada, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.