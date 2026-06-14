Detienen a hombre armado tras operativo en Navolato; dejan vehículo con arsenal

Un hombre fue detenido y un arsenal fue asegurado por fuerzas de seguridad durante un operativo desplegado este domingo en el municipio de Navolato, luego de reportes sobre detonaciones de arma de fuego en la sindicatura de Villa Benito Juárez.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) realizaban recorridos preventivos cuando recibieron alertas sobre disparos en dicha comunidad, por lo que ampliaron los patrullajes en la zona.

Durante las acciones localizaron una camioneta Honda Ridgeline color blanco en la que presuntamente viajaban personas relacionadas con los reportes. Los ocupantes intentaron escapar al notar la presencia de las autoridades, lo que derivó en un seguimiento que se extendió hasta la comunidad de El Castillo.

Según el comunicado, los sospechosos abandonaron la unidad y trataron de huir a pie; sin embargo, uno de ellos fue detenido por los agentes participantes en el operativo.

Al revisar el vehículo y el área donde concluyó la persecución, las autoridades aseguraron cinco fusiles AK-47 calibre 7.62x39 milímetros, 24 cargadores abastecidos con un total de 720 cartuchos útiles, tres chalecos balísticos con placas de protección y diversas municiones.

Además, fueron localizadas nueve bolsas con aproximadamente un kilogramo de hierba con características similares a la marihuana y 240 cigarros elaborados con la misma sustancia.

La camioneta utilizada por los sospechosos también fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades federales para las investigaciones correspondientes.

Este operativo ocurrió horas después de una balacera registrada en Villa Benito Juárez, donde una mujer identificada como Yasmín, de 42 años de edad, resultó herida por una esquirla de bala y una vivienda presentó daños por impactos de proyectil. No obstante, hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente que ambos hechos estén relacionados.

El detenido, junto con el armamento, la droga, las municiones y el vehículo asegurado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones del caso.