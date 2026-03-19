Detienen a hombre armado tras reporte de disparos en la Ampliación Antonio Toledo Corro, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue detenido por elementos federales y estatales de seguridad pública luego de que se reportaron detonaciones de arma de fuego en la colonia Ampliación Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán.

De acuerdo con el informe oficial, los hechos ocurrieron cuando personal del Ejército Mexicano realizaba recorridos de vigilancia sobre la calle Mina Magistral, donde escuchó disparos, por lo que desplegó un operativo en el sector.

Durante la movilización, los militares localizaron a una persona que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de las autoridades, por lo que fue interceptada y sometida a una revisión.

Como resultado, se le aseguró un arma corta, un cargador y 19 cartuchos útiles.

El detenido, junto con el arma y los demás indicios, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, a través de la Policía Estatal Preventiva.