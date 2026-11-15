$!Detienen a hombre armado tras reporte de violencia familiar en Culiacán

Un hombre fue detenido con un arma de fuego y presunta droga, luego de que autoridades atendieron un reporte sobre presunta violencia familiar en la colonia San Diego, al poniente de Culiacán.

Los hechos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fueron atendidos por la Policía Estatal a través del Grupo Especializado en Atención a Violencia Familiar y de Género.

Agentes de la corporación que patrullaban en dicho sector recibieron la alerta al 911 sobre violencia familiar presuntamente cometida con arma de fuego.