$!Detienen a hombre armado tras reporte de violencia familiar en Culiacán

Un hombre fue detenido con un arma de fuego y presunta droga, luego de que autoridades atendieron un reporte sobre presunta violencia familiar en la colonia San Diego, al poniente de Culiacán.
Los hechos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, fueron atendidos por la Policía Estatal a través del Grupo Especializado en Atención a Violencia Familiar y de Género.
Agentes de la corporación que patrullaban en dicho sector recibieron la alerta al 911 sobre violencia familiar presuntamente cometida con arma de fuego.
Al llegar al sitio señalado en la denuncia, localizaron a un hombre que portaba una pistola calibre 9 milímetros.
Le aseguraron el arma con su cargador abastecido con 13 cartuchos útiles, además de una bolsa de plástico con presunta metanfetamina y una motocicleta de la marca Italika.
El detenido y los indicios asegurados fueron turnados ante la autoridad competente, para dar curso a lo que marca la ley.