Detienen a hombre armado y aseguran explosivos en operativo del sector Los Ángeles, en Culiacán

Un hombre fue detenido en posesión de armas de fuego y artefactos explosivos improvisados durante el operativo desplegado este martes 23 de junio en el fraccionamiento Los Ángeles, al nororiente de Culiacán.

La movilización, que durante varias horas mantuvo cerrados algunos accesos de la denominada Zona Dorada de dicho sector residencial, se originó como parte de los trabajos de reconocimiento y seguridad realizados por elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Estatal Preventiva.

De acuerdo con información oficial, los agentes detectaron a un hombre que, al percatarse de la presencia de las autoridades, realizó maniobras evasivas, por lo que fue interceptado para efectuar una inspección.

Como resultado de la revisión, las autoridades aseguraron una pistola, dos armas largas, cuatro cargadores abastecidos para arma corta y cinco cargadores abastecidos para arma larga.

Además, fue localizada una camioneta Mazda CX-5 modelo 2022, color blanco, que contaba con reporte de robo vigente.

Entre los objetos decomisados también se encuentra un contenedor con artefactos explosivos improvisados, los cuales permanecían pendientes de ser contabilizados por las autoridades al momento de emitirse el reporte oficial.

El detenido, junto con las armas, el vehículo y el resto de los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.