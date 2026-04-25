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Detienen a hombre buscado por tránsito en vehículo robado hace 12 años

Agentes investigadores localizaron a Benigno Armando ‘N’ en Phoenix, Arizona, donde lo capturaron y lo trasladaron a Culiacán para someterlo a procedimiento judicial
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
25/04/2026 11:13
25/04/2026 11:13

Fue arrestado en los Estados Unidos de América un hombre señalado como presunto responsable de tránsito en vehículo robado, por hechos ocurridos hace 12 años en Culiacán.

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El aprehendido, de nombre Benigno Armando “N”, fue ubicado por agentes investigadores en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde lo arrestaron y trasladaron hacia la capital sinaloense.

Los hechos por los que le investigan datan del 28 de junio de 2014, cuando presuntamente circulaba a bordo de un automóvil con reporte de robo en el fraccionamiento Villa Universidad.

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Derivado del convenio de colaboración con Interpol, Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue localizado y entregado a la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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Tras su detención, quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, en espera de que se determine su situación jurídica.

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