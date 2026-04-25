$!Detienen a hombre buscado por tránsito en vehículo robado hace 12 años

Fue arrestado en los Estados Unidos de América un hombre señalado como presunto responsable de tránsito en vehículo robado, por hechos ocurridos hace 12 años en Culiacán.

El aprehendido, de nombre Benigno Armando “N”, fue ubicado por agentes investigadores en la ciudad de Phoenix, Arizona, donde lo arrestaron y trasladaron hacia la capital sinaloense.

Los hechos por los que le investigan datan del 28 de junio de 2014, cuando presuntamente circulaba a bordo de un automóvil con reporte de robo en el fraccionamiento Villa Universidad.