$!Detienen a hombre con 168 dosis de presunta droga y aseguran vehículo robado en Mazatlán

MAZATLÁN. _Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México, detuvieron a un hombre en posesión de 111 dosis de presunta metanfetamina y 57 de presunta cocaína, además de asegurar un vehículo con reporte de robo, durante dos acciones distintas realizadas en Mazatlán.

De acuerdo con información de la Cuarta Región Naval, los hechos se registraron en el marco de la “Operación Sable”.

En una primera acción, personal naval realizó una inspección de rutina en las inmediaciones del Libramiento, donde detectó a un hombre que se trasladaba a bordo de una motocicleta.