$!Detienen a hombre con 206 dosis de fentanilo y un arma larga en Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Fuerzas federales y estatales detuvieron a una persona en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán. Le aseguraron 206 dosis de fentanilo, un arma larga, cartuchos, un cargador, un vehículo y dinero en efectivo.
Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva participaron en la captura del individuo. Además del fentanilo, se confiscaron 30 cartuchos útiles, un cargador, dos bicicletas y dinero en efectivo.
Las autoridades federales informaron, a través de un comunicado, sobre la detención, sin ofrecer detalles sobre el lugar o las circunstancias exactas en que se realizó la captura del individuo.
Tanto el sujeto como la droga asegurada, el arma, los cartuchos, el cargador, el vehículo, las bicicletas y el dinero en efectivo, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.