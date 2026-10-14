$!Detienen a hombre con 206 dosis de fentanilo y un arma larga en Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Fuerzas federales y estatales detuvieron a una persona en la sindicatura de Villa Unión, al sur de Mazatlán. Le aseguraron 206 dosis de fentanilo, un arma larga, cartuchos, un cargador, un vehículo y dinero en efectivo.

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal Preventiva participaron en la captura del individuo. Además del fentanilo, se confiscaron 30 cartuchos útiles, un cargador, dos bicicletas y dinero en efectivo.