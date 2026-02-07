Detienen a hombre con arma larga y cartuchos al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Policías estatales detuvieron a un hombre, de aspecto joven, a quien le aseguraron un arma dentro de una mochila.

El arresto se efectuó en la colonia Las Cascadas, donde agentes inspeccionaron a la persona luego de que trató de huir.

Al interior de la mochila encontraron un arma larga carabina M4 calibre 5.56 mm, que estaba desarmada; cinco cargadores para arma larga calibre 5.56 mm; y 150 cartuchos calibre 5.56 mm.

Por tales hechos, el civil, el arma, los cargadores y los cartuchos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.