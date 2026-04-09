Detienen a hombre con arma larga y municiones en zona rural de Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue detenido por autoridades federales y estatales en posesión de un arma larga y municiones durante un operativo realizado en la zona rural de Culiacán.

El aseguramiento ocurrió cuando policías estatales realizaban recorridos de prevención y vigilancia en las inmediaciones del poblado La Higuera, donde detectaron a un individuo que, al notar la presencia de la autoridad, intentó ocultarse detrás de un negocio.

Al darle seguimiento, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa lograron detenerlo cuando intentaba esconder una mochila entre la maleza.

Tras la inspección, se le aseguró un arma larga calibre 7.62 x 39 milímetros, dos cargadores abastecidos y 40 cartuchos útiles del mismo calibre.

El detenido, junto con el arma y las municiones, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes.

En estas acciones participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades federales y estatales.