Detienen a hombre con arma y vehículo blindado en Escuinapa

En un operativo sobre la carretera Internacional México 15, elementos del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional detuvieron a un hombre en posesión de un arsenal y un vehículo con blindaje artesanal.

De acuerdo con el reporte de las corporaciones, la detención ocurrió durante recorridos de prevención en este municipio. Los efectivos detectaron al individuo, a quien le aseguraron un arma corta, seis cargadores y 724 cartuchos útiles.

Además del armamento, al detenido se le incautó un chaleco táctico y una unidad motriz que contaba con refuerzos de blindaje manual. La intervención se realizó siguiendo los protocolos de seguridad tras el hallazgo del equipo bélico.

Tanto la persona como los objetos asegurados fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente. Será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación correspondiente para determinar la situación jurídica del detenido y deslindar responsabilidades.