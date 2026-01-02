$!Detienen a hombre con armas y vehículo en Elota

Fuerzas federales realizaron la detención de una persona y el aseguramiento de un vehículo, además de armas y municiones, tras un despliegue de vigilancia en las inmediaciones de la Cruz de Elota.
Sin brindar mayores detalles, a través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que al detenido se le localizaron dos armas largas, dos cargadores y 56 cartuchos útiles.
La intervención se derivó de recorridos preventivos realizados por corporaciones de los distintos niveles de gobierno en la zona centro-sur de la entidad. De acuerdo con el reporte oficial, los elementos detectaron una situación irregular que motivó la inspección y el posterior aseguramiento del civil y las pertenencias descritas.
Tanto la persona capturada como los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.