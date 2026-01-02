$!Detienen a hombre con armas y vehículo en Elota

Fuerzas federales realizaron la detención de una persona y el aseguramiento de un vehículo, además de armas y municiones, tras un despliegue de vigilancia en las inmediaciones de la Cruz de Elota.

Sin brindar mayores detalles, a través de un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que al detenido se le localizaron dos armas largas, dos cargadores y 56 cartuchos útiles.