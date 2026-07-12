Detienen a hombre con camioneta robada en Navolato; lo detectaron tras reporte de armados en un motel

Un hombre fue detenido por elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) de Navolato luego de ser localizado en posesión de una camioneta con reporte de robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el operativo participaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal de Navolato, con apoyo de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.

Las autoridades se encontraban realizando recorridos por la zona cuando recibieron un reporte del C4i. La denuncia alertaba sobre la presencia de personas armadas en un motel ubicado sobre el libramiento Antonio, por lo que las corporaciones se movilizaron de inmediato al lugar.

Durante la intervención, los elementos localizaron una camioneta Toyota Highlander de color blanco, la cual no portaba placa trasera de circulación y tenía los vidrios completamente polarizados. Al verificar la información de la unidad en Plataforma México, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente.

Ante ello, el conductor fue detenido y, junto con la camioneta asegurada, quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.