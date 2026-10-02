Seguridad
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Granadas a bordo

Detienen a hombre con cuatro granadas y 900 cartuchos en autobús de pasajeros en Mazatlán

El Gabinete de Seguridad federal reportó el aseguramiento, pero omitió precisar el punto exacto de la intercepción, la identidad del detenido y el destino final que llevaba el transporte
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
02/10/2026 10:05
02/10/2026 10:05

MAZATLÁN. _ Un hombre que viajaba a bordo de un autobús de pasajeros fue detenido en Mazatlán por elementos federales, luego de que en una revisión a la unidad le hallaron una maleta con cuatro granadas y 900 cartuchos útiles.

El aseguramiento trascendió a través de un escueto informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el cual las dependencias oficiales omitieron precisar el punto exacto de la intercepción, la identidad del sospechoso y el trayecto o destino final que llevaba el transporte público.

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En el despliegue participaron elementos de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

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Tras la intervención, tanto el individuo como el material bélico incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la apertura de la investigación correspondiente.

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