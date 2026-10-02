$!Detienen a hombre con cuatro granadas y 900 cartuchos en autobús de pasajeros en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un hombre que viajaba a bordo de un autobús de pasajeros fue detenido en Mazatlán por elementos federales, luego de que en una revisión a la unidad le hallaron una maleta con cuatro granadas y 900 cartuchos útiles.

El aseguramiento trascendió a través de un escueto informe del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el cual las dependencias oficiales omitieron precisar el punto exacto de la intercepción, la identidad del sospechoso y el trayecto o destino final que llevaba el transporte público.