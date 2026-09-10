Detienen a hombre con fusil, 3 mil 206 cartuchos y equipo táctico en Concordia

CONCORDIA._ Un hombre fue detenido en este municipio por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva (PEP), y del Ejército Mexicano, quienes además aseguraron un fusil, municiones y equipo táctico.

De acuerdo con la relatoría de hechos difundida por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), durante recorridos de seguridad, los elementos fueron alertados sobre la presencia de personas armadas al interior de un inmueble.

Ante el reporte, las fuerzas de seguridad implementaron un despliegue en la zona y detuvieron a un hombre, a quien le aseguraron un fusil calibre 7.62x39 milímetros, siete cargadores para el mismo calibre, 3 mil 206 cartuchos y un chaleco táctico con dos placas de Kevlar.

La persona detenida y el armamento, municiones y equipo táctico asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.