Detienen a hombre con fusil AK-47 y dosis de metanfetamina en la colonia Díaz Ordaz de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre en posesión de un fusil de asalto AK-47, cargadores, cartuchos y dosis de presunta metanfetamina fue detenido por agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), en la colonia Díaz Ordaz, en Culiacán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) ubicaron un vehículo en la zona cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, descendió del automóvil e intentó refugiarse en un inmueble. Los agentes le dieron seguimiento y le interceptaron antes de que ingresara a la propiedad.

Durante la revisión preventiva, los efectivos decomisaron un fusil calibre 7.62x39 milímetros, siete cargadores y 180 cartuchos útiles del mismo calibre. Asimismo, aseguraron 200 dosis de probable metanfetamina con un peso aproximado de 58.1 gramos, un chaleco con dos placas balísticas y el vehículo en el que se desplazaba, el cual no contaba con reporte de robo.

El presunto implicado y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.