Detienen a hombre con fusil, presunta droga y vehículo en Rosario

EL ROSARIO._ Como parte de las acciones de prevención y vigilancia, el Grupo Interinstitucional detuvo a un hombre en Rosario, a quien le aseguraron un arma de fuego, dosis de presunta droga y un vehículo.

Se informó la captura se llevó a cabo con la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

Aunque no se precisa el lugar exacto, se informó que durante las acciones preventivas se observó al hombre con un arma de fuego y una mochila, quien salió de un domicilio y abordó un vehículo.

Por tal motivo, los agentes se dieron a la tarea de seguirlo hasta darle alcance, y tras realizarle una revisión, se informó que se le aseguraron un fusil calibre 7.62 x 39 mm.; 6 cargadores para calibre 7.62 X 39 mm.; 180 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm.; 200 dosis de presunto cristal, con un peso aproximado de 66 gramos; 300 cigarros confeccionados de presunta mariguana, con un peso aproximado de 2 kilos, 600 gramos; y un vehículo marca Nissan, línea March, de color azul.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.