Detienen a hombre con motocicleta robada al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones del Campo El Diez, al sur de Culiacán, tras ser detectado conduciendo una motocicleta que contaba con reporte de robo.

De acuerdo con datos de seguridad, los agentes realizaban labores de vigilancia cuando observaron a un motociclista a bordo de una unidad Italika DM200. Al notar la presencia de las autoridades, el conductor intentó evadir el paso, lo que motivó que se le marcara el alto para una revisión.

Aunque no se le localizaron objetos ilícitos entre sus pertenencias, al cotejar los datos del vehículo en la base de datos oficial, se confirmó que la motocicleta había sido despojada de su dueño anteriormente.

Tanto el individuo como la unidad fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.

En esta acción participaron de manera conjunta efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y otras corporaciones de seguridad federal y estatal que mantienen presencia en la región.