Detienen a hombre con motocicleta robada en Mazatlán

Agentes de la Policía Estatal de Sinaloa detuvieron a una persona en posesión de una motocicleta robada, en Mazatlán.

El arrestado fue detectado por autoridades en el estacionamiento de una plaza comercial de la zona La Marina Cerritos, cuando tomó una actitud evasiva.

Los uniformados se acercaron para inspeccionar al hombre, de aspecto joven, así como a la unidad ligera, y corroboraron que esta tenía reporte de robo.

Tanto el civil como la unidad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las investigaciones pertinentes.