CULIACAN. _ Policías de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron a un hombre señalado como probable responsable del delito de allanamiento de morada, en un domicilio de la colonia Guadalupe, en Culiacán.

A través de un comunicado de prensa, la dependencia municipal informó que el detenido fue identificado como Antonio “N”, de 55 años de edad.

De acuerdo con la relatoría oficial, la intervención ocurrió luego de que la propietaria de la vivienda reportara ruidos al interior del inmueble, por lo que solicitó apoyo de las autoridades.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien les autorizó el ingreso a la vivienda. Una vez dentro, localizaron al hombre y procedieron con su detención.

Antonio “N” fue puesto a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.