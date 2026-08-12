Detienen a hombre de 60 años por probable abuso sexual en Culiacán

CULIACÁN. - Un hombre de 60 años de edad fue arrestado en el sector surponiente de la ciudad por elementos de la Policía Preventiva Municipal, tras ser señalado como probable responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de una persona menor de edad.

De acuerdo con un comunicado de la corporación, la intervención policial ocurrió luego de que la madre de la víctima solicitara el apoyo de las corporaciones de seguridad a través de un reporte al sistema de emergencias.

Al acudir al sitio, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) interceptaron al señalado y lo remitieron ante la autoridad competente especializada en delitos sexuales, instancia que determinará su situación jurídica mediante las investigaciones correspondientes.