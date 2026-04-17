$!Detienen a hombre en Culiacán con 4.5 millones en efectivo; no acreditó su procedencia

CULIACÁN. _ Por no acreditar la legal procedencia de 4.5 millones de pesos en efectivo, un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.
El arresto se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, instancia que evitó precisar detalles sobre el lugar exacto o la identidad del civil que portaba la millonaria cantidad en billetes de diversas denominaciones.
De acuerdo con el material visual proporcionado por las fuerzas federales, además del dinero, al sospechoso se le hallaron cargadores, paquetes con aparentes dosis de droga y un vehículo color blanco.
El detenido, cuya situación jurídica se definirá en las próximas horas, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con los objetos asegurados para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.