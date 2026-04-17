$!Detienen a hombre en Culiacán con 4.5 millones en efectivo; no acreditó su procedencia

CULIACÁN. _ Por no acreditar la legal procedencia de 4.5 millones de pesos en efectivo, un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

El arresto se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, instancia que evitó precisar detalles sobre el lugar exacto o la identidad del civil que portaba la millonaria cantidad en billetes de diversas denominaciones.