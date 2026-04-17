Seguridad
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Operativos federales

Detienen a hombre en Culiacán con 4.5 millones en efectivo; no acreditó su procedencia

Además del dinero, al sospechoso se le hallaron cargadores, paquetes con aparentes dosis de droga y un vehículo color blanco
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/04/2026 13:01
17/04/2026 13:01

CULIACÁN. _ Por no acreditar la legal procedencia de 4.5 millones de pesos en efectivo, un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

El arresto se dio a conocer a través de un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, instancia que evitó precisar detalles sobre el lugar exacto o la identidad del civil que portaba la millonaria cantidad en billetes de diversas denominaciones.

$!Detienen a hombre en Culiacán con 4.5 millones en efectivo; no acreditó su procedencia

De acuerdo con el material visual proporcionado por las fuerzas federales, además del dinero, al sospechoso se le hallaron cargadores, paquetes con aparentes dosis de droga y un vehículo color blanco.

El detenido, cuya situación jurídica se definirá en las próximas horas, fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con los objetos asegurados para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

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