Detienen a hombre en Guasave por presuntos delitos de drogas; EU solicita extradición

GUASAVE. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General de la República, cumplimentaron una orden de aprehensión en el municipio de Guasave en contra de un hombre que cuenta con una orden de extradición hacia Estados Unidos.

Las autoridades federales informaron que el detenido es requerido por la justicia estadounidense debido a su probable participación en delitos relacionados con la producción y tráfico de estupefacientes.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni los detalles específicos sobre el sitio exacto donde se llevó a cabo el aseguramiento.

La documentación oficial señala que el Gobierno de Estados Unidos emitió la solicitud de extradición al investigar su presunta participación en actividades vinculadas al tráfico de drogas y al traslado de sustancias ilícitas.

Tras su captura, el personal federal puso al sujeto a disposición de los tribunales competentes con el fin de continuar el proceso legal y determinar los mecanismos para su posible entrega al país vecino.