$!Detienen a hombre en Mazatlán por circular en moto con reporte de robo

MAZATLÁN._ Por su probable participación en el delito de transitar en vehículo con reporte de robo vigente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre y aseguraron la motocicleta en la que circulaba.
A través de un comunicado, la SSPM informó que durante recorridos de prevención y vigilancia en calles de la Colonia Montuosa, los agentes detectaron al conductor de una motocicleta que circulaba sin casco de seguridad.
Al solicitarle detener la marcha y verificar la unidad, observaron que tampoco portaba placas de circulación, por lo que procedieron a realizar las inspecciones correspondientes.
Al consultar los datos de la motocicleta, los elementos preventivos confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente.
Ante esta situación, informaron a Héctor “N” el motivo de su detención y procedieron al aseguramiento de la unidad.