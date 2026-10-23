$!Detienen a hombre en Mazatlán por circular en moto con reporte de robo

MAZATLÁN._ Por su probable participación en el delito de transitar en vehículo con reporte de robo vigente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre y aseguraron la motocicleta en la que circulaba.

A través de un comunicado, la SSPM informó que durante recorridos de prevención y vigilancia en calles de la Colonia Montuosa, los agentes detectaron al conductor de una motocicleta que circulaba sin casco de seguridad.