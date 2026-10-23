Seguridad

Detienen a hombre en Mazatlán por circular en moto con reporte de robo

Policías municipales detectaron que la unidad no tenía placas y, al verificar sus datos, confirmaron que contaba con reporte de robo vigente
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
23/10/2026 20:28
23/10/2026 20:28

MAZATLÁN._ Por su probable participación en el delito de transitar en vehículo con reporte de robo vigente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre y aseguraron la motocicleta en la que circulaba.

A través de un comunicado, la SSPM informó que durante recorridos de prevención y vigilancia en calles de la Colonia Montuosa, los agentes detectaron al conductor de una motocicleta que circulaba sin casco de seguridad.

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Al solicitarle detener la marcha y verificar la unidad, observaron que tampoco portaba placas de circulación, por lo que procedieron a realizar las inspecciones correspondientes.

Al consultar los datos de la motocicleta, los elementos preventivos confirmaron que contaba con un reporte de robo vigente.

Ante esta situación, informaron a Héctor “N” el motivo de su detención y procedieron al aseguramiento de la unidad.

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#Robo de motocicletas
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