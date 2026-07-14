Detienen a hombre en silla de ruedas con arma y presunta cocaína en Culiacán

Un hombre que se desplazaba en una silla de ruedas fue detenido por elementos de seguridad pública en la colonia Lomas de Boulevard, en Culiacán, luego de una denuncia anónima que alertó sobre presunta venta de droga y la presencia de personas armadas en un domicilio del sector.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), en coordinación con fuerzas federales y estatales, acudieron al lugar tras recibir un reporte al 089, donde se informaba sobre movimientos sospechosos en un inmueble.

Al llegar, los agentes observaron a un hombre en silla de ruedas que coincidía con las características proporcionadas en la denuncia. Según el informe oficial, el individuo intentó ingresar al domicilio para evadir a los elementos; sin embargo, fue interceptado y sometido a una revisión.

Durante la inspección, las autoridades le aseguraron una pistola Glock modelo 22 calibre .40, tres cargadores, 30 cartuchos útiles, 318 dosis de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 189 gramos, además de un radio de comunicación.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades.