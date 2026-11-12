Detienen a hombre por agredir a una mujer en la colonia Burócrata de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la célula Red Púrpura de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) detuvieron a un hombre señalado por agredir a una mujer en la colonia Burócrata, en Culiacán.

De acuerdo con un comunicado de la corporación municipal, la intervención estuvo a cargo de agentes especializados en la atención de casos de violencia contra las mujeres.

El detenido fue identificado como Abel “N”, de 31 años de edad. Sin embargo, la SSPyTM no proporcionó detalles sobre cómo ocurrió la agresión ni las circunstancias en las que los agentes intervinieron para detenerlo.

La mujer presentaba lesiones, por lo que fue trasladada a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana para recibir atención médica.

“El detenido y el vehículo relacionado con los hechos quedaron a disposición de la autoridad competente, que dará seguimiento al caso conforme a derecho”, señala el comunicado.