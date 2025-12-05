Seguridad
Detienen a hombre por el presunto robo de una motocicleta en Mazatlán

Policías municipales aseguraron a un hombre en el fraccionamiento Antiguo Aeropuerto tras ser señalado por la víctima del robo de una motocicleta
Noroeste/Redacción
05/12/2025 20:37
MAZATLÁN._ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un hombre por su probable participación en el delito de robo de vehículo tipo motocicleta, así como la recuperación de la unidad que contaba con reporte.

La acción policial ocurrió mientras los agentes realizaban recorridos de vigilancia en el fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, donde fueron alertados mediante señas por un joven que manifestó haber sido víctima de un ilícito, indicando que los presuntos responsables se retiraban a corta distancia.

Los agentes dieron alcance al motociclista señalado y al revisarlo no le encontraron objetos que representaran riesgo.

Al cuestionar la procedencia de la motocicleta y no obtener información que acreditara su posesión legal, los policías detuvieron a Christian “N” y fue turnado ante la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica.

