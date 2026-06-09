Detienen a hombre por feminicidio y agresión al hijo de la víctima ocurrido en Culiacán

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó sobre la detención de un hombre identificado como Misael Humberto “N”, de 30 años de edad, por su presunta participación en un feminicidio y en el intento de homicidio de un hombre durante un ataque armado registrado en la colonia 6 de Enero, en Culiacán.

La orden de aprehensión fue cumplimentada por elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), en coordinación con agentes de la Policía de Investigación, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2026 al interior de una vivienda del sector ya mencionado, donde una mujer perdió la vida a consecuencia de heridas producidas por disparos de arma de fuego, mientras que un hombre resultó lesionado.

La víctima fue identificada como Martha Ofelia “N”, de 71 años de edad, quien fue atacada junto a su hijo, Héctor Rubén “N”, de 37 años.

El atentado se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Profesora Hortensia Cabada, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Rey Melchor, en la colonia 6 de Enero.

Tras la agresión, ambas víctimas fueron trasladadas para recibir atención médica; sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Martha Ofelia en un hospital de la ciudad. Por su parte, Héctor Rubén sobrevivió al ataque pese a las heridas de bala que sufrió en el abdomen y la región lumbar.

La Fiscalía señaló que Misael Humberto “N” enfrenta acusaciones por los delitos de feminicidio cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión y homicidio calificado en grado de tentativa.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso penal.