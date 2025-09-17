Seguridad
|
Robo frustrado

Detienen a hombre por intento de robo en comercio de Culiacán

Un hombre fue sorprendido dentro de un establecimiento con mochilas cargadas de ropa y accesorios.Policías municipales atendieron el reporte al 9-1-1 y realizaron la detención en el lugar
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
17/09/2025 12:51
17/09/2025 12:51

CULIACÁN. _ Un hombre fue detenido por elementos de la Unidad Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tras ser sorprendido presuntamente robando mercancía del interior de un establecimiento comercial en Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, la detención ocurrió en atención a una llamada recibida en la línea de emergencias 9-1-1. Al llegar al lugar, los agentes localizaron al sujeto dentro del negocio con dos mochilas que contenían gorras, botas, ropa y diversos accesorios.

El detenido fue identificado como Alberto “N.”, de 35 años de edad, y quedó a disposición de la autoridad competente por el probable delito de robo en lugar cerrado. Será el Ministerio Público quien determine su situación legal conforme a derecho.

#Culiacán
#Seguridad
#Robo a comercios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube