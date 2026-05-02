$!Detienen a hombre por presuntamente disparar desde la escollera de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven fue detenido por presuntamente realizar disparos desde la escollera ubicada a un costado del Cerro del Crestón.
Policías municipales realizaron la detención en el sitio a las 13:00 horas de este sábado.
Pescadores y prestadores de servicios de renta de embarcaciones reportaron que un hombre realizaba disparos contra algunas lanchas atracadas cerca de la escollera.
Al ubicarla, la persona se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que fue presentada ante un Juez del Tribunal de Barandillas para que determinara su situación jurídica.
El detenido fue trasladado en una patrulla de la corporación y también una motocicleta que manejaba al momento de su detención.
Hasta ahora se desconoce si se le encontró el arma con la que presuntamente realizó los disparos.