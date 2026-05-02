$!Detienen a hombre por presuntamente disparar desde la escollera de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un joven fue detenido por presuntamente realizar disparos desde la escollera ubicada a un costado del Cerro del Crestón.

Policías municipales realizaron la detención en el sitio a las 13:00 horas de este sábado.

Pescadores y prestadores de servicios de renta de embarcaciones reportaron que un hombre realizaba disparos contra algunas lanchas atracadas cerca de la escollera.