Detienen a hombre por presunto intento de robo a comercio en el fraccionamiento Montebello, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Brandon “N”, de 27 años de edad, fue detenido en el fraccionamiento Montebello tras ser señalado por su presunta participación en una tentativa de robo en contra de una tienda de una cadena comercial.

La intervención fue realizada por agentes de la Policía Preventiva de Culiacán, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM).

Durante la revisión, los policías municipales recuperaron la mercancía que el sospechoso presuntamente intentaba sustraer del establecimiento.

Tras el arresto, la corporación local remitió a la persona ante las autoridades ministeriales competentes, instancia que será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes y resolver la situación jurídica del detenido conforme a derecho, bajo el principio de presunción de inocencia mientras un juez no determine lo contrario.