Detienen a hombre por presunto robo a comercio en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal arrestaron a un hombre por su probable participación en un delito relacionado con robo a comercio abierto al público en la capital del estado, informó la corporación local.

La intervención de los agentes preventivos se realizó en la colonia Centro, donde se logró asegurar a quien se identificó como Ángel “N”, de 22 años de edad, luego de un incidente registrado en una tienda de cadena comercial, relacionado con un presunto robo.

Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.

La corporación municipal comunicó que mantiene las acciones preventivas y los recorridos de vigilancia en los distintos sectores con el fin de atender de manera oportuna los reportes de la ciudadanía y prevenir conductas que afecten el patrimonio de la población.