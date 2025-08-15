Detienen a hombre por presunto robo a comercio en el centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal detuvieron a un hombre identificado como Jaime “N”, de 30 años de edad, por su probable participación en un robo a un local comercial ubicado en el centro de la ciudad.

De acuerdo con el informe oficial, el individuo habría sustraído diversos artículos del establecimiento, los cuales fueron recuperados por los agentes durante la intervención.

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a lo establecido en la ley.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal reiteró su compromiso con la protección del patrimonio ciudadano, asegurando que continuará actuando con legalidad y respeto a los derechos humanos.