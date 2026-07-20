Detienen a hombre por presunto robo de cableado en el Centro de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) de Culiacán, tras ser sorprendido presuntamente manipulando infraestructura de una empresa de telefonía en la colonia Centro.

De acuerdo con el reporte oficial, durante recorridos de vigilancia preventiva los agentes observaron a Jesús “N”, de 54 años de edad, cuando presuntamente intervenía cableado instalado en la vía pública, por lo que procedieron a realizar una inspección.

Durante la intervención, los policías localizaron tres estructuras metálicas con cableado, así como sus respectivas tapas, elementos que quedaron asegurados como parte de la investigación correspondiente.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al debido proceso.

La corporación municipal informó que continuará con los recorridos de vigilancia en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de inhibir hechos delictivos y reforzar la seguridad del patrimonio de los habitantes.