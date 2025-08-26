Detienen a hombre por robo de 10 mil pesos en comercio de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Mauricio “N”, de 51 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) por su presunta participación en el robo a un establecimiento comercial en Culiacán.

Según el informe policial, el sujeto habría sustraído una bolsa con 10 mil pesos en efectivo, producto de las ventas del negocio.

Fue asegurado junto con el dinero y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal en las próximas horas.